Vandaag op Roland Garros: kunnen Sharapova en Nadal wissel van de wacht uitstellen?

De eerste halve finale van Roland Garros bij de vrouwen is een heruitgave van de finale van de US Open vorig jaar: de Amerikaanse hartsvriendinnen Madison Keys en Sloane Stephenss mogen uitmaken wie naar de finale gaat. Twee Amerikaanse twintigers die voor het eerst in de halve finales van Roland Garros staan, is dat een symbool van de wissel van de wacht in het vrouwentennis? Dat moet vandaag blijken.