Mexico in de ban van ‘noche loca’: “Standard-doelman en 8 anderen betrapt op orgie voor afreis naar WK”

Negen spelers van de Mexicaanse nationale ploeg, onder wie Standard-doelman Guillermo Ochoa, hebben vorig weekend deelgenomen aan een orgie kort voor hun afreis naar Europa. Dat bericht toch althans het Mexicaanse magazine TVNotas, dat foto’s afdrukte van de “noche loca” of “gekke nacht” waarop de betrokken internationals te zien zijn bij hun aankomst op het seksfeest.

Volgens TVNotas vonden de feiten plaats na de oefenmatch van afgelopen zaterdag tegen Schotland, die Mexico met 1-0 won. Negen spelers, bij wie ook Benfica-spits Raul Jimenez, de broers Jonathan en Giovani dos Santos (LA Galaxy), verdediger Carlos Salcedo en middenvelder Marco Fabian (allebei Eintracht Frankfurt), brachten naar verluidt 24 uur door in het gezelschap van een dertigtal prostituees.

In een reactie heeft de secretaris-generaal van de Mexicaanse federatie inmiddels laten weten dat de internationals geen sanctie hoeven te vrezen. “Ze hebben geen training gemist en namen deel aan dat feest in hun vrije tijd”, zei Guillermo Cantu. “Een vrije dag is een vrije dag. Dat zijn de risico’s die je neemt wanneer je vrij bent.”

De Mexicaanse selectie vertoeft momenteel op stage in Kopenhagen, waar zaterdag tegen Denemarken wordt geoefend. Van daaruit vliegt de ploeg door naar Rusland. Daar wachten in groep F duels met Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).

Niet het eerste “feest” dat voor commotie zorgt

Het is overigens niet de eerste keer dat de Mexicaanse nationale ploeg met dergelijke polemiek wordt geconfronteerd.

In september 2010 namen meerdere spelers deel aan een gelijkaardig “feest” na een oefenmatch tegen Colombia. Alle betrokkenen kregen toen een boete en twee spelers, verdediger Efrain Juarez en spits Carlos Vela, werden zes maanden geschorst.

In juni 2011, in de voorbereiding op de Copa America in Argentinië, zochten enkele Mexicaanse internationals eveneens het gezelschap van prostituees op tijdens een verplaatsing naar Ecuador. Ook zij werden beboet en voor zes maanden geschorst.