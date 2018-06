Na uitspraken Francken: “Premier zal maatregelen nemen indien nodig”

CD&V-vicepremier Kris Peeters “gaat ervan uit” dat de premier de uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken over het Europees asielmodel “van zeer nabij volgt en de nodige maatregelen zal nemen mocht dat nodig zijn”. Dat zei hij woensdag in De Ochtend. Wat de N-VA’er dinsdag tijdens een ontmoeting van de Europese asielministers heeft gezegd, “is vooraf niet in de regering overlegd”.

Francken lanceerde gisteren/dinsdag in de marge van een vergadering van EU-ministers in Luxemburg een pleidooi voor een asielmodel waarbij enkel nog beperkte legale asielmigratie een mogelijkheid is. Hij zei ook dat het terugsturen van bootvluchtelingen (pushbacks) weer een mogelijkheid moet worden en dat het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens daarvoor op een of andere manier omzeild moet worden, al nuanceert het kabinet van de staatssecretaris dat laatste.

De Franstalige oppositie stond op haar achterste poten, en ook coalitiepartner CD&V lijkt niet onverdeeld tevreden met de uitspraken van de staatssecretaris. “Wat hij gezegd heeft is niet vooraf in de regering overlegd, zeker niet de omzeiling van het artikel 3”, zei vicepremier Kris Peeters woensdag in De Ochtend. Hij “gaat ervan uit dat de premier dit van zeer nabij volgt en de nodige maatregelen zal nemen mocht dat nodig zijn.”

Peeters benadrukt wel dat wat hem betreft “het belangrijkste” is dat Eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos “zeer duidelijke taal heeft gesproken”. De Griek brandde het pleidooi van Francken gisteren/dinsdag meteen af en stelde dat Europa het voorgestelde model “nooit zal volgen”.

“Ik ga ervan uit dat de premier zal vaststellen dat daar duidelijke uitspraken zijn gebeurd door de eurocommissaris, en dat daar duidelijk is gemaakt wat kan en niet kan”, besluit Peeters.