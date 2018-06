Winnaar van Belgium’s Got Talent nu ook succesvol op EK Jiu-Jitsu

Ian Lodens (20) won enkele weken geleden nog de finale van Belgium’s Got Talent met zijn partner Natascha Van Es (19), de danser is en blijft echter ook een topper in de gevechtsport en is ook daar succesvol.

Samen met zijn broer Ryan (18) won Ian Lodens (20) op het EK Jiu-Jitsu in Polen de Duo-Games finale tegen Frankrijk, nadat ze eerder enkele weken geleden ook al de Open Parijs hadden gewonnen. Na een helse periode volgt nu (eindelijk) een relatieve rustperiode waarin ook moet worden gestudeerd, in november trekken de broers naar hun eerste WK bij de senioren in Zweden.

Ian behaalde in Polen ook nog eens brons met Charis Gravensteyn in de Duo-Mix. Verder pakte Louis Cloots goud in de -62 kg fighting en was er nog een mooie vijfde plaats voor Tom Delange in de -69 kg fighting.

Ian Lodens (rechts) met broer Ryan (links) en ploegmaat Tom Delange: