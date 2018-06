Tom Waes verdedigt zijn WK-lied op Russische televisie: “Natuurlijk is dit een grap”

De Rode Duivels trekken zonder officieel WK-lied naar Rusland, dus proberen tientallen zangers en entertainers om een graantje mee te pikken met een eigen hymne. Onder hen ook Tom Waes, die een Russische variant op zijn schlagerhit “Dos Cervezas” opnam.

In de videoclip zien we onder meer een beer die op een balalaika speelt, het Kremlin, borsjt, een berenmuts en vooral veel vodka. Vanuit Rusland kwam er dan ook wat kritiek op het Belgische beeld van het land. Al lijken deze presentatoren van NTV, de derde best bekeken televisiezender van Rusland, best te kunnen lachen met de videoclip van ‘Dva Vodka Spasiba’.

De clip van ‘Dva Vodka Spasiba’: