Leerlingen vertrekken op schoolreis met campagnebus N-VA

Het was op zijn minst een apart zicht dinsdagochtend voor de ouders van de leerlingen van de lagere school van OLVE in Edegem (Antwerpen). Voor de schoolpoort stond de bus waarmee de N-VA deze dagen Vlaanderen afdweilt om zieltjes te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Die N-VA-bus moest de leerlingen van het vierde leerjaar naar het Boudewijn Seapark in Brugge brengen.

“Ik schrok ook toen ik het zag”, zegt Bavo Cuypers, voorzitter van het oudercomité. “Ik heb er een van de leraars over aangesproken. Die vertelde me dat de directie van de lagere school erg verveeld zat met de zaak, maar blijkbaar was er een probleem met de normale bus en had de busfirma er niets beters op gevonden dan de knalgele campagnebus te sturen. De directie wilde de kinderen niet teleurstellen, het was geen optie om níét te gaan. Dus zijn ze vertrokken. Maar ik vermoed dat ze twee keer zullen nadenken voor ze opnieuw met die firma werken.”