De Vlaamse runderslachthuizen moeten een tandje bijsteken. Dat blijkt uit de doorlichting die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vorig jaar beval na de wantoestanden in Tielt. Het rapport wordt vandaag besproken in de commissie Dierenwelzijn.

De onderzoekers van Thomas More stelden bij de 31 bezochte slachthuizen geen grote of systematische schendingen van dierenwelzijn vast. Toch zien ze in elke fase van het verwerkings­proces stevige tekortkomingen ...