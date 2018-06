MotoGP-kampioen Marc Marquez test F1-bolide

MotoGP-kampioen Marc Marquez mocht gisteren met een F1-bolide testen, dat had Marquez te danken aan zijn link met Red Bull dat naast Red Bull Racing ook eigenaar is van Toro Rosso.

Marc Marquez maakt deel uit van een select clubje van drie Red Bull-atleten die deze week de kans krijgen om met een F1-bolide te testen. Ook MXGP-wereldkampioen Tony Cairoli en MotoGP-rijder Dani Pedrosa komen deze week in actie met een F1-bolide van Toro Rosso.

Marquez keek enorm hard uit naar zijn test in de Toro Rosso STR7, de F1-bolide waarmee Toro Rosso het F1-seizoen 2012 afwerkte. De Spanjaard genoot enorm van zijn F1-ervaring

"Vandaag had ik constant een glimlach op mijn gezicht! Het was een geweldige ervaring," aldus Marquez. "Het was ongelooflijk om met een F1-bolide te rijden, eens te meer omdat het mijn eerste ervaring met een wagen op een circuit is, dat had ik nog nooit gedaan. Ik reed ooit wel met een Formule 3-bolide maar dat waren maar twee rondjes in Motegi."

"De dag voor de test was ik zeer, zeer nerveus, ik kon niet slapen. Ook 's ochtends was ik nerveus, zelfs meer dan voor een raceweekend in de MotoGP! Stap voor stap probeerde ik me aan te passen en er steeds meer van te genieten. Het was echt zeer leuk!"

