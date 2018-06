Hadden we u al meegegeven dat het transferdossier rond Joseph Paintsil bijzonder complex was? Wel, nu het verhaal verhuisd is van Boedapest naar Reykjavik, is de chaos alleen maar groter geworden. KRC Genk lijkt in de IJslandse sage aan het kortste eind te trekken, de poleposition is niet voor FC Keulen maar derde hond FC Basel.