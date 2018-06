Logan Bailly is papa geworden van Edson Thunder

Voormalig Genk-keeper Logan Bailly is opnieuw papa geworden. Zijn Schotse vriendin Libby Smith maakte dinsdagavond via Instagram bekend dat ze bevallen is van een flinke zoon.

Edson Thunder, zo heet de kleine spruit. De jongen is genoemd naar voetballer Pele, bijnaam van Edson Arantes do Nascimento. Tegelijk is het ook een mooie verwijzing naar de vader van Libby, topvoetballer Gordon Smith, die net als Pele met rugnummer 10 speelde.

Libby laat via Instagram ook nog weten dat de jongen een week te vroeg geboren is, maar in perfect gezondheid verkeerd.

Enkele weken geleden kwam mevrouw Bailly nog in het nieuws met haar opmerkelijke uitspraak dat ze de placenta na de bevalling zou opeten. Ze zou na de bevalling een placentasmoothie drinken en daarna nog dagelijks een placentapilletje nemen.