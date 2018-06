West-Vlaming maakt indruk in ‘America’s Got Talent’ met spectaculaire messentruc

Hij heet Aaron Crow en hij is opgegroeid in Doomkerke, een deelgemeente van Ruiselede. De kans is groot dat zijn naam niet meteen een belletje doet rinkelen, maar in de Verenigde Staten zullen ze hem niet al te snel meer vergeten. Dat dankzij een indrukwekkende messentruc in de talentenshow ‘America’s Got Talent’.

Aaron Crow is dinsdagavond plaatselijke tijd in het programma ‘America’s Got Talent’ te zien. De zender plaatste echter nu al een fragment van zijn prestatie online als teaser. Nog voor de uitzending werd het filmpje al meer dan 700.000 keer bekeken.

Vijf jaar geleden maakte de West-Vlaming ook al indruk in ‘Britain’s Got Talent’. Hij schopte het er tot de halve finales. Of de Amerikaanse jury ook zo hard onder de indruk is, zal nog moeten blijken.

Dankzij zijn succesvolle en spectaculaire acts heeft hij zichzelf alvast gebombardeerd tot een wereldster. Nochtans kent bijna niemand hem in ons land. “Ik ben zelden thuis”, zei hij daar eerder over. “En als dat wel het geval is, dan zit ik meestal te werken.”

Zo ziet zijn optreden in ‘America’s Got Talent’ eruit: