Eerste provincie in Europa waar gemeenten samenwerken via online klimaatplatform

Alle 44 Limburgse gemeenten gaan als eerste provincie in Europa samenwerken om hun klimaatplannen te activeren. Dat gebeurt via de slimme web-app ‘FutureproofedCities’ van klimaatambassadeur Serge de Gheldere. “Het wordt een héél, héél moeilijke opdracht om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Maar de tijd is nu rijp en ik ben hoopvol dat we over een paar jaar de goeie richting uitgaan.”