luxemburg“De Dublin-hervorming is dood.” Met die woorden constateerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dinsdag dat de bijeenkomst in Luxemburg van de ministers voor asiel en migratie van de Europese Unie mislukt is. Op de agenda stond de hervorming van de ‘Dublin-regels’, maar er bleek zelfs geen basis om daarover te praten.