“We moeten de doemdenkers van artificiële intelligentie omarmen”

Carmina Coenen is Director Solution Engineering bij Salesforce, een wereldspeler op het vlak van bedrijfssoftware in de cloud. Ze is één van de weinige topvrouwen in de IT-sector, en een vurig pleitbezorger van artificiële intelligentie.

Ze wil méér vrouwen in de IT-sector, is een groot pleitbezorger van artificiële intelligentie, en is een carrièrevrouw pur sang die desondanks haar gezin met twee kinderen van veel moederliefde voorziet. Carmina Coenen (45) uit Borgloon is één van de weinige IT-topvrouwen die ons land rijk is. Een IT-vrouw middenin een door mannen gedomineerde wereld, maar helaas loopt de échte wereld soms een beetje achter, zegt ze. “Het onderwijs moet veel dichter bij de leefwereld van de jongeren staan”, aldus Carmina. “Want de wereld waarin zij vandaag leven ís IT. Er moet in het onderwijs dan ook een serieuze kloof worden gedicht.”