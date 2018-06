In het Oude Testament waren het er tien, maar Egypte heeft vanavond tegen de Rode Duivels af te rekenen met zeven plagen. Nochtans zijn ‘de Farao’s’ ongeslagen tegen de Belgen. De laatste onderlinge confrontatie in 2005 eindigde op een 4-0 blamage voor de Rode Duivels. Nu liggen de kaarten anders: België beschikt over een gouden generatie, bij Egypte stapelen de problemen zich op.