Wil je na je diploma zeker snel werk? Kies voor gezondheidszorg

BrusselEén op de tien Limburgers heeft een jaar nadat hij/zij de schoolbanken heeft verlaten nog geen werk. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie over schoolverlaters van VDAB. Dat percentage van 10,7 procent is wel al stukken beter dan de bijna 16 procent in 2013, de cijfers verbeteren elk jaar. De Limburgse schoolverlaters doen het ook beter dan die in Antwerpen (12,6%) maar slechter dan koploper West-Vlaanderen (7,8%). Vooral de laaggeschoolden en degenen zonder diploma hebben problemen om werk te vinden. Voor hooggeschoolden gaat dat het makkelijkst: van hen is na één jaar nog maar 4,7 procent werkloos. Voor wie enkel zijn middelbaar af heeft, is dat 12,6 procent.