“Deze regering is wél sociaal”

Brussel“De regering-Michel verhoogt de koopkracht, zet in op een beter evenwicht arbeid-gezin, geeft de zwaksten een duw in de rug, laat de grote vermogens meer dan ooit bijdragen, versterkt de sociale zekerheid en geeft het sociaal overleg alle kansen.” Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. Aan de hand van cijfers pareert hij de kritiek van Miranda Ulens, de nieuwe topvrouw van het ABVV die in onze weekendkrant hekelde dat deze regering een “sociaal afbraakbeleid” voert en zo de mensen verder de armoede in duwt.