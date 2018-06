VIDEO. 325 gouden paren hernieuwen hun huwelijksgelofte in Bokrijk: “Nog elke dag seks, als we kans hebben”

Genk -

Onder de kristallen lusters van feestzaal Hangaar 58 in Bokrijk hebben 650 Genkenaars elkaar vandaag liefdevol in de ogen gekeken en volmondig “Ja, dat beloven wij!” geantwoord op de vraag of ze na (ruim) 50 jaar huwelijk nog altijd in elkaars hart willen blijven wonen. De aandoenlijke massale vernieuwing van de huwelijksgelofte werd bezegeld met een passionele kus. “Ik vind ze nog zo schoon als vroeger”, zegt Maurice (89) geëmotioneerd over Josée, met wie hij al 68 jaar het oudste koppel van Genk vormt. Daarna werd er gedanst op live muziek van Willy Sommers en werd de bruidstaart aangesneden voor alle paren – samen goed voor meer dan 16.000 huwelijksjaren.