WK-kwalificatie Red Flames: coach loopt al twee maanden met wrang gevoel rond

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Na het vermijdbare puntenverlies tegen Portugal en de nipte nederlaag in Italië hebben de Red Flames een klein mirakel nodig om zich nog rechtstreeks voor het WK van komend jaar te plaatsen. “Ik moet eerlijk toegeven, ik loop al twee maanden met een wrang gevoel rond”, bekende bondscoach Ives Serneels dinsdag in Tubeke.

“Ik heb dat ook tegen mijn speelsters gezegd. Dat is soms het nadeel van bondscoach te zijn, dat je soms lang moet wachten vooraleer je weer iets kan neerzetten. De zaken zijn duidelijk: het is mogelijk dat Italië zich vrijdag plaatst voor het WK, al vind ik niet dat wij daar te veel mee bezig moeten zijn, want dat heb je zelf niet in de hand. Voor ons blijft de opdracht dezelfde: we moeten in alle gevallen negen op negen halen, ook in de strijd om de barrages. Dat wrang gevoel is er wel, maar ik heb het gevoel dat we dat er zondag gaan uitspelen.”

Het bezoek aan rode lantaarn Moldavië mag voor de Flames geen problemen opleveren. “Het is een van de acht kwalificatiewedstrijden die we moeten spelen. Ik ben blij dat ik opnieuw iedereen ter beschikking heb. Het is inderdaad na het seizoen, ik ben blij dat we nog een paar dagen hebben om alles een beetje op te pikken. Ik denk dat het heel simpel is: we moeten drie punten meepakken uit Moldavië en dan zullen we zien waar we zijn. We kijken echter al verder dan Moldavië: we willen iedereen ook nu reeds optimaal voorbereiden op de laatste twee kwalificatiewedstrijden. Ik had vorige week vooral gevraagd om de goesting te tonen: de kwaliteit was in het begin van de week nog niet zoals het hoorde, naar het einde van de week was dat beter. Vanmiddag heb ik een goeie en frisse groep gezien en ik weet dat die groep er alles aan zal doen om er nog een mooie campagne van te maken”, besloot de bondscoach.