Croky Cup: ook VTM mengt zich in de debatten

Brussel - De Algemene Vergadering van de Pro League heeft dinsdag de televisierechten van de Beker van België voor de komende drie seizoenen verdeeld. Openbare omroep VRT en de commerciële zender RTL-TVI schoten de hoofdvogel af. Aan Vlaamse zijde mengt ook VTM zich in de debatten.

Voor de Croky Cup konden de rechtenhouders kiezen tussen vier formules. VRT verzekerde zich van zes matchen naar keuze, waarvan minstens de finale en maximaal twee kwartfinales. Meer dan zes wedstrijden mag de VRT niet uitzenden. VTM bedong de rechten op minimaal zes matchen naar keuze, maar moet de eerste keuze aan de VRT laten. De openbare omroep verzekerde zich ook van loten drie en vier, namelijk de samenvattingen en de videoclips.

Vorig jaar waren de tv-rechten van de Croky Cup verdeeld over Telenet en VRT. “Ik ben ontzettend blij met de visibiliteit aan Vlaamse zijde. Vorig jaar was het iets minder, maar nu zullen er minstens 12 wedstrijden live uitgezonden worden”, reageerde Pierre François, CEO van de Pro League.

RTL-TVI beschikt net als de VRT over loten 1 en 3, maar liet de videoclips aan zich voorbijgaan. Andere Franstalige rechtenhouders kunnen zich nog aanmelden voor minstens zes bekerwedstrijden, waarbij de eerste keuze dus wel voor RTL is. Ook de videoclips zijn nog beschikbaar. Ook vorig jaar werd de Beker van België enkel via RTL verspreid.

“De opbrengsten van de tv-rechten van de Croky Cup zijn toegenomen met 51 procent. Dat is een fantastisch resultaat”, zei François nog.