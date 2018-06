Twintigtal wagens vernield door onder water gelopen garages in Diest: “Het water stond tot aan het stuur”

Diest -

Vier dagen na de grote overstroming van de wijk ‘Poelske’ in Diest, blijven de inwoners met een enorme kater zitten. Omdat het water in verschillende ondergrondse garages liep, zag een twintigtal bewoners hun auto vernield of zwaar beschadigd. “In mijn wagen stond het water tot aan het stuur. Wat de precieze schade is, weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat mijn verzekering niet tussenkomt”, grijnst Agnes Bastijns, terwijl ze tegen haar verzopen Hyundai coupe aanleunt. “We zagen het water in onze auto’s centimeter na centimeter stijgen, maar konden niks doen”, zegt slachtoffer Raymond Coudron.