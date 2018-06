Gordon Ramsay viel 22 kilo af, voor een erg emotionele reden

Gordon Ramsay, beroemd tv-chef en notoir bullebak, is de voorbije maanden liefst 22 kilo vermagerd. De reden voor die verandering in levensstijl is verrassend emotioneel.

Ramsay, die wereldwijd 34 restaurants bezit, pronkte in de ‘Today Show’ met zijn lichaam. Zo’n 22 kilo vermagerd, zei hij er trots bij. “Mijn vader is gestorven aan een hartaanval op zijn 53e. Hij heeft nooit in een van mijn restaurants kunnen eten, iets wat nog altijd pijn doet. Ik was toen nog maar 30. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien zonder vader.”

De tv-chef woog op een gegeven moment 122 kilo. En toen dwong zijn vrouw hem om fitter te worden. “Gordon is bekend om zijn botte opmerkingen”, aldus echtgenote Tana. “Ik heb hem gewoon een koekje van eigen deeg gegeven en gezegd dat hij toch iets te breed rond zijn middel werd.”

Zijn dieet is volgens Ramsay geslaagd dankzij een eenvoudige methode. “Door mijn carrière is het moeilijk om mijn gewicht onder controle te houden, maar ik ben toch kunnen afvallen door gewoon voor kleinere porties te kiezen. Ik eet nu vijf keer per dag, maar kleinere hoeveelheden.”

De vader van vier traint sinds kort ook voor triatlons en probeert zijn kinderen te motiveren om met hem mee te gaan naar de fitness. In een recente Instagram-post toonde Ramsay nog trots zijn twee kinderen nadat ze de marathon van Londen hadden uitgelopen.