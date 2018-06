Opnieuw dagenlang kans op felle onweersbuien: “Onweer, regen en hagel”

Vanaf woensdag lijkt het weerpatroon in ons land weer stilaan om te slaan in de negatieve zin. Er zijn opnieuw hevige regen- en onweersbuien op komst met lokaal kans op overstromingen. Voorlopig gaat het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) uit van een code geel.

Dinsdagavond verdwijnen de wolken en klaart het overal uit, ook aan zee. In de loop van de nacht wordt het helder tot licht bewolkt met mogelijk wat nevel of een lokale mistbank op het einde van de nacht. Het koelt af tussen 12 en 15 graden.

Woensdag beginnen we de dag met volop zon en in het zuiden mogelijk al wat hoge wolkenvelden. In de loop van de dag komt er meer stapelbewolking in het zuiden en ontwikkelen er zich regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met hagel.

In Vlaanderen blijft het droog tot de vooravond alvorens enkele geïsoleerde onweders tot ontwikkeling kunnen komen. De maxima in het binnenland liggen tussen 25 en 30 graden. Aan zee schommelen de maxima met een stevige wind uit noordnoordoost rond 18 graden.

Het KMI waarschuwt vanaf woensdagavond voor een code geel Foto: KMI

Woensdagavond en -nacht blijft het onstabiel en kunnen er zich hier en daar nog regen- en onweersbuien ontwikkelen met nog altijd kans op hagel en overvloedige neerslag. Sommige regio’s houden het wel gewoon droog.

Ook donderdag is er grote onstabiliteit. Er kunnen zich felle onweerskernen ontwikkelen die gepaard kunnen gaan met hagel en wateroverlast. Tijdens onweer kunnen flinke windstoten optreden.

Vrijdag moeten we opnieuw rekening houden met regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 20 en 26 graden.

Zaterdag zou het wisselvallig blijven met een wisselende bewolking en kans op onweersbuien. De maxima in het centrum schommelen dan rond 25 graden.

Vanaf zondag zou het wel eens heel onstuimig kunnen worden. Een depressie met warme en zeer onstabiele lucht zou vanuit Frankrijk onze richting uitkomen en aanleiding geven tot een episode met zeer zwaar onweer.