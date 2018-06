Olen - Kathleen Weuts uit Onze-Lieve-Vrouw Olen en Kim Peeters uit Herenthout verloren ieder in 2015 hun kindje. Die tragische gebeurtenis buigen ze nu om naar een positief verhaal: in hun rouw- en verliescafés leren ze mensen omgaan met verdriet.

De Olense Kathleen Weuts raakte in juli 2015 betrokken in een verkeersongeval met een vrachtwagen in Herentals. Haar elf maanden oude zoontje Lou zat op de achterbank en overleefde de zware klap niet ...