Gloednieuwe reeks van ‘Dag Sinterklaas’ binnenkort op Ketnet

De Sint hervat in samenwerking met Ketnet zijn carrière op het beeldscherm. Hij verschijnt vanaf 24 oktober in de bioscoop in zijn nieuwe film “Sinterklaas en de Wakkere Nachten”. En Ketnet steekt de populaire reeks “Dag Sinterklaas” in een modern jasje. Dat meldt de VRT dinsdag.

Momenteel zijn de opnames van de nieuwe film “Sinterklaas en de Wakkere Nachten” volop aan de gang. Vanaf 24 oktober kunnen alle geïnteresseerden de film in de bioscoop bekijken.

‘Dag Sinterklaas’ wordt in 2019 omgevormd tot een gloednieuwe reeks. De regie van de reeks is in de handen van Stijn Coninx en het scenario wordt net zoals een kwarteeuw geleden door Hugo Matthysen geschreven.

De makers wilden de kinderen, en hun mama’s en papa’s, Sinterklaas leren kennen zoals hij echt is: een goedheilig man met een onuitputtelijke kinderliefde, maar ook een mens van vlees en bloed met menselijke trekjes. Een man met vele vrienden en een entourage van grappige en gelaagde personages die jong en oud aanspreken en tradities samenbrengen met de hedendaagse realiteit.

“’Dag Sinterklaas’ is een begrip geworden bij vele generaties kinderen, en ondertussen vele ouders. Sinterklaas is een positieve figuur in de wereld van de kinderen”, zei Stijn Coninx.

De Sint heeft in zijn eigen woorden een “transitieperiode” achter de rug. Volgens sommigen zou hij nu een beetje op een dolfijn uit Bavikhove kunnen lijken, aldus Ketnet. “Één ding blijft zeker”, zei Sinterklaas, “op 6 december kom ik langs bij alle brave kinderen.”