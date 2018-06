Droom van Disney-fans komt uit: alle prinsessen ontmoeten elkaar in nieuwe film

Heel wat fans van Disney wachten er al jaren op: alle prinsessen samen in dezelfde film zien. En eindelijk komt dat er nu ook aan, in ‘Wreck It Ralph 2’.

Assepoester die de haren van Pocahontas vlecht, Belle die met haar neus in de boeken zit, Doornroosje die een dutje doet in de zetel… Fans gingen spontaan door het lint toen de Walt Disney Company dit weekend de eerste beelden van ‘Wreck It Ralph 2’ deelde.

Daarin waren zo goed als alle prinsessen te zien in dezelfde kamer. Alleen publiekslievelingen Ariel en Mulan lijken voorlopig nergens te bespeuren…

In de verhaallijn van ‘Wreck It Ralph’ komt hoofdpersonage Vanellope bij de koninklijke bijeenkomst terecht omdat de spelcomputer waarin zij woont sinds kort verbonden is met het internet. Samen met Ralph gaat ze op onderzoek uit, waardoor ze de gekste dingen ontdekt.

‘Wreck It Ralph 2’, vanaf 21 november in de bioscopen.