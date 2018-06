Bo Van Spilbeeck deelt eerste foto van haar nieuwe uiterlijk

Bo Van Spilbeeck, de VTM-journaliste die begin dit jaar het nieuws haalde omdat ze niet langer als Boudewijn door het leven zou gaan, is opnieuw aan het werk. Dat laat ze zelf weten via Twitter. Naar eigen zeggen voelt ze zich nu veel vrouwelijker.

Ten tijde van de mededeling was Van Spilbeeck al een half jaar in behandeling, om ook fysiek vrouw te worden. Ze moest wel nog hormonentherapieën krijgen, en in de nabije toekomst waren verscheidene vervrouwelijkende ingrepen gepland. “Het zal nog een jaar duren voor mijn transitie helemaal is afgerond”, klonk het.

Ondertussen is de transitie al enkele stappen verder. Van Spilbeeck geeft wel toe dat haar nieuwe look nog wennen is, ook voor de collega’s.