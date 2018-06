Niet alleen de voetbalgoal is het doelwit van de Rode Duivels. Nu de selectie bekend is, is er ook ruimte voor vertier. De Rode Duivels ontdekken het nieuwe balspel Teqball. De nieuwe sport komt overgewaaid uit Hongarije en is een combinatie van voetbal en tafeltennis.

Het doel van het spel is om de bal in de lucht te houden en over het net te spelen. De spelers ...