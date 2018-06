Harry Styles ontpopt zich tot dierenvriend in absurde Gucci-campagne

De Britse zanger Harry Styles, ex- One Direction, staat model voor de nieuwste lijn van het Italiaanse merk Gucci. Hij krijgt in de campagne het gezelschap van allerlei dieren. En dat levert absurde modebeelden op, zeker omdat alles zich afspeelt in een typisch Engelse frituur.

Harry Styles is het gezicht van de nieuwe tailoring-lijn van Gucci. In het kader daarvan loopt hij in een reclamefilmpje in een piekfijne outfit door Britse straten… met een bruine legkip onder de arm. In een chippy - een typisch Engelse shop waar je fish & chips kunt kopen - bestelt hij dan weer in het gezelschap van een aantal honden. Hij denkt trouwens niet alleen aan zichzelf: de zanger deelt zijn snacks met de dieren.

Met deze campagne wil creatief directeur Alessandro Michele een verhalende sequentie, die voorkomt in veel beroemde foto’s en scènes uit Britse films, weergeven. Alle beelden zijn gemaakt door modefotograaf Glen Luchford.