Leerlingen Sint-Martinusscholen schitteren in Europese taalwedstrijd Engels

Herk-de-Stad - Bijna driehonderd leerlingen namen deel aan The Big Challenge, een Europese taalwedstrijd die peilt naar de kennis van de Engelse taal. Het was nog maar de tweede keer dat de wedstrijd in België werd georganiseerd. Ook de leerlingen van de Sint-Martinusscholen namen hieraan deel.

De leerlingen konden zich in de maanden voorafgaand aan de wedstrijd voorbereiden via allerlei apps. Tijdens de test moesten de leerlingen verschillende vragen beantwoorden waarbij hun grammaticale, lexicale en culturele kennis getest werd. Ook lees- en luistervaardigheden kwamen aan bod. Ondertussen zijn de resultaten bekend.

Bij de derdejaars behaalde Asiyat Arsanukaeva (Economie) het beste resultaat van de school. Ze scoorde ruim 91 procent op de test en werd zo negentiende van België. Kyle Vangeel (Mechanische technieken) deed het zelfs nog iets beter bij de vierdejaars. Hij behaalde 93 procent en werd negende van het land. Ook Verena Claes (Humane wetenschappen), Emilie Belet (Latijn) en Arshvir Singh (Wetenschappen) finishten bij de beste dertig van België. Met 91 procent werd Nele Peeters (Economie) achtste bij de vijfdejaars. Elke deelnemer kreeg, ongeacht het resultaat, enkele gadgets en een diploma ter herinnering aan de wedstrijd.