2-jarige meisje “in verdachte omstandigheden” omgekomen in Lebbeke, stiefmoeder voorgeleid

2-jarige peuter “in verdachte omstandigheden” omgekomen in Lebbeke (Themabeeld) Foto: Shutterstock

Het parket van Dendermonde onderzoekt het overlijden van een 2-jarig meisje in Lebbeke. “Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een overlijden in verdachte omstandigheden”, zo bevestigt het parket.

Hulpdiensten reageerden vorige week donderdag, 31 mei, op een noodoproep in Lebbeke. Ter plaatse troffen ze een 2-jarig meisje aan in kritieke toestand. Het kind werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis, waar het een dag later overleed.

Na melding van de hulpdiensten werden het gerechtelijk labo en een wetsdokter aangesteld om het overlijden te onderzoeken. De stiefmoeder van het 2-jarige meisje is deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en wordt momenteel ondervraagd. Volgens Annelies Verstraete, woordvoerster van het parket, gaat het om een overlijden in verdachte omstandigheden.