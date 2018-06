Vader van in Luik gedode student haalt scherp uit naar premier Michel en andere politici na begrafenis

Daniel Vangriecken, de vader van de 22-jarige student Cyril, heeft maandag na de begrafenis van zijn zoon zwaar uitgehaald naar onze politici. In een interview met RTBF liet de man weten dat hij geweigerd heeft om premier Michel en de andere aanwezige politici te woord te staan.

Bijna 1.000 mensen kwamen maandag naar de uitvaart van de 22-jarige student. Allemaal wilden ze hun steun betuigen aan de familie van Cyril. Onder hen ook premier Michel, Jan Jambon en heel wat andere hoogwaardigheidsbekleders. Daniel Vangriecken, de vader van Cyril, kon de aanwezigheid van die laatsten niet appreciëren. “Ik ben kwaad op hen: ze hollen de feiten achterna”, zo liet Vangriecken weten aan RTBF. “Het is voordien dat ze moeten reageren. Zij maken de wetten.”

De vader van de 22-jarige student hekelt ook het gevangenisbeleid in België: “Men stuurt jongeren naar de gevangenis voor stomme vergrijpen. Als ze daar weer uit komen, begaan ze misdaden. Het is daar waar gereageerd moet worden: in de gevangenis.”

Volgens Vangriecken had Benjamin Herman ook nooit met penitentiair verlof gestuurd mogen worden. “Hij kwam nooit op tijd terug van zijn uitstappen. Ze zeiden: ‘Hij is veertien keer weggegaan en er zijn nooit problemen geweest.’ Maar de vijftiende keer heeft hij mijn zoon gedood.”

Hogeschool richt fonds op ter ere van Cyril

Ondertussen liet ook de hogeschool waar Cyril studeerde, de Hogeschool van Luik-Jonfosse, weten een fonds te starten in naam van de overleden student. Het “Fonds Cyril Vangriecken” zal elk jaar via benefietacties geld inzamelen om minderbedeelde studenten bij te staan in hun schoolcarrière.