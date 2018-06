Beleef Bocholt via de Bocholt App

Bocholt - De Bocholt App, een stadsapp voor de inwoners van Bocholt, is sinds kort beschikbaar in de App Store en Google Playstore. Naast vele handige toepassingen is de app vooral een lokaal communicatieplatform dat alle Bocholtenaren in contact brengt met het gemeentebestuur, lokale handelaars en verenigingen en elkaar.

Je vindt de Bocholt App gratis terug in de App Store en Google Playstore. Je downloadt de app op je smartphone of tablet, je aanvaardt de voorwaarden en meldt je eenmalig aan met je e-mailadres of Facebookaccount en je kan aan de slag.

We zetten de handigste toepassingen in de Bocholt App op een rijtje:

• Ontvang nieuwsberichten van de gemeente in een nieuwsoverzicht. Je kan bijvoorbeeld heel handig opzoeken wanneer het afval in jouw straat wordt opgehaald. Je krijgt er zelfs een melding van.

• Koppel jezelf met Bocholter handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers die je zelf verkiest en blijf op de hoogte van hun acties, contactgegevens, openingsuren, assortiment, activiteiten en evenementen.

• Met de knop ‘meldingskaart’ kan je zaken melden bij de infodienst van de gemeente Bocholt. Zwerfvuil, kapotte stoeptegels, gevaarlijke situaties? Gewoon even een foto nemen, de locatie bepalen aan de hand van je gps-coördinaten en doorsturen via de app.

• Alle activiteiten in Bocholt worden verzameld vanuit de UIT-databank. Je kan deze gemakkelijk in je persoonlijke agenda plaatsen. Zo weet je vanaf nu wel altijd wat te doen.

• Scan je vrienden en communiceer via de berichten- of chatfunctie.