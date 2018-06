Ariana Grande prijkt als blondine op de cover van Vogue

Wie de cover van de Britse Vogue ziet, denkt misschien dat de blondine op de voorpagina een dubbelgangster van de Amerikaanse popster Ariana Grande is. Maar niets is minder waar: het is de zangeres zelf, maar dan zonder haar kenmerkende hoge paardenstaart en met blonde lokken in plaats van bruine.

De ‘No Tears Left To Cry’-ster Ariana Grande gaat tegenwoordig als blondine door het leven. Kapper van de beroemdheden Chris Appleton, die verantwoordelijk was voor de platinablonde coupe van Kim Kardashian, heeft haar bruine lokken geverfd. Speciaal voor het julinummer van modeblad liet de ster haar zwarte eyeliner en donkere lippenstift achterwege. Op de coverfoto en extra beelden binnenin prijkt ze immers als een natuurlijke schoonheid zonder al te veel make-up.

De foto van Ariana’s make-under werd inmiddels al meer dan 2,5 miljoen keer geliket. Veel collega’s vinden haar frisse verschijning en zijn vol lof over haar look. Zo voelt zangeres Katy Perry veel liefde voor haar. “Love” schreef ze op de reactie onder de foto. “Beautiful”, shcreef topmodel Gigi Hadid op Twitter. Maar stand-upcomedian en acteur Pete Davidson, bekend uit Saturday Night Live, die sinds kort het lief is van de wereldster ging nog een stap verder. “Um hi, ik ben de gelukkigste winnaar van een wedstrijd ooit”, schreef hij.

Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande) op 4 Jun 2018 om 9:01 (PDT)

De 24-jarige zangeres heeft het in het bijhorende interview onder meer over haar posttraumatische stressstoornis, die ze opliep na de aanslag in Manchester nu iets meer dan een jaar geleden. Toen veroorzaakte een terrorist een bloedbad net na haar concert in de Manchester Arena. “Ik denk dat veel mensen angst hebben, vooral nu. Mijn angst heeft angst”, deelt ze in het openhartige gesprek. “Ik heb altijd angst gehad. Ik heb er nooit echt over gesproken omdat ik dacht dat iedereen het had, maar toen ik thuiskwam van de tournee (Dangerous woman, red.) was het de zwaarste angst die ooit heb gevoeld.”