Jonge Duitser wint in Dauphiné, leider Kwiatkowski valt in slotkilometers

Opnieuw geen feest voor de echte spurters in de etappe tussen Montbrison en Belleville. Het geaccidenteerde parcours was er voor hen te veel aan, een uitgedund peloton meldde zich in de straten van Belleville. De Duitser Pascal Ackermann haalde het pleit, voor Edvald Boasson Hagen en Daryl Impey. Leider Michal Kwiatkowski kwam in de slotfase ten val maar kon op eigen kracht de finish bereiken.

De vlucht van de dag mocht al meteen vertrekken van het peloton: vier jongens reden meteen weg, daarbij ook Frederik Backaert. Het viertal kreeg een maximale voorgift van vier minuten, daarna nam Team Sky van leider Kwiatkowski het heft in handen. Backaert moest verrassend vrij snel zijn medevluchters laten gaan. Maar ook zij waren eraan voor de moeite toen Lotto-Soudal het commando in het peloton overnam. Net als gisteren was het de bedoeling om de purte sprinters overboord te gooien. En dat lukte. Snelle jongens als Bryan Cocquard en Fabio Jakobsen gingen overboord, met nog een tiental kilometer te rijden werden ook de resterende vluchters opgeslokt, ondanks fel tegenstribbelen van de Kazak Stalnov.

Intussen was ook Mitchelton-Scott zich met de zaken gaan bemoeien. De ritzege van Daryl Impey een dag eerder zorgde duidelijk voor inspiratie en geloof in eigen kunnen en mits een plaats in de top drie kon Impey dankzij de bonificaties de leiderstui overnemen van Kwiatkowski.

Spurten dus in de straten van Belleville waar een licht hellende aankomststrook op de renners wachtte. Oliver Naesen en Jens Keukeleire mengden zich in de debatten maar de Duitser Ackermann remonteerde iedereen. De Bora-renner haalde het voor Boasson Hagen en Daryl Impey. Nationaal kampioen Oliver Naesen en Jens Keukeleire vervolledigden de top vijf. Leider Kwiatkowski kwam in de slotkilometers nog ten val. De Pool bleven even liggen maar kon toch op eigen kracht over de finish fietsen. Door het spel van de bonificaties neemt Daryl Impey wel de leiderstrui over van de onfortuinlijke Pool.

Kwiatkowksi kan zonder erg verder

"Ik probeerde het wiel van Geraint Thomas te houden, maar we gingen blijkbaar iets te snel en plots lag ik op de grond. Gelukkig is het niet erg, er is niets gebroken. Ik heb alleen wat schaafwonden opgelopen, maar ik zal morgen geen pijn hebben op mijn tijdritfiets. Zolang ik kan verder fietsen, ben ik blij", zei de Pool.