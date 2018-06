Jessa onderzoekt verhuizing van Herkse revalidatiekliniek

Hasselt / Herk-de-Stad -

Jessa Ziekenhuis onderzoekt of ze hun revalidatiekliniek in Herk-de-Stad mee verhuizen naar het nieuwe, geplande ziekenhuis op de Hasseltse Salvator-campus. Die vraag staat volgende week dinsdag op de dagorde van de raad van bestuur van het Hasseltse ziekenhuis. In Herk-de-Stad wordt alvast ongerust gereageerd: “We horen hier hardnekkige en aanhoudende geruchten dat die verhuizing op de agenda staat. En dat mogen we als stad niet zomaar laten gebeuren, als gemeenteraad moeten we een signaal geven. Som Herk-de-Stad in drie kernwoorden op en je zit aan: onderwijs, revalidatie en Rock Herk”, reageert gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Moyaers (sp.a).