Neerharen zingt met Pur Sang en Pur Pop samen in Voyage des Emotions

Lanaken - Voyage des Emotions was de titel voor een gezellig zomerconcert van de groep Pur Sang samen met de jongerengroep Pur Pop, dat afgelopen weekend plaatsvond in de Jan Rosierzaal van het Cultureel Centrum van Lanaken.

Beide koren staan onder leiding van Dirigente Petra Lamberts en worden op de toetsen begeleid door, Jonathan Schobben. Twee emotie deskundigen, Ron Koenen en Raymond Vaessen, begeleidden de toehoorders als volwaardige gidsen van emotie naar emotie tijdens het concert, afwisselend gebracht door De jongeren en de volwassenen en bij sommige songs tezamen. De spits werd afgebeten door de jongerengroep Pur Pop, die opende met Party in the USA. Vervolgens kwam de emotie Passie aan de beurt met Viva la vida en Alegria. Emotie Liefde met de songs Can you hear me, Hold my hand en I'm Yours. De songs voor Emotion Intuïtie waren Photograph, Just the way you are en Nothing els matters. En als afsluiter voor de pauze was de emotie verdriet aan de beurt, waar de jongeren, Some Rights en de volwassenen, That man brachten.Na de pauze werd begonnen met de emotie Fantasie,gezongen werden Fire en, Sweet dreams en Livin' on a prayer gebracht door Pur Sang en namen de jongeren de Emotie Wraak en daarna de emotie IJdelheid voor hun rekening met respectievelijk Ameno en Empire State of mind en This is Me en Never enough.Afgesloten werd met de emotie Vrolijkheid en de songs Wath about us en Another day of Sun waarna er een staande ovatie volgde van een tevreden publiek. Aan het eind van de succesvolle avond werden nog bloemen uitgereikt aan de verdienstelijke personen Dirigent, Orgelist en de afscheidnemende voorzitster en de nieuwe voorzitster; De reisgidsen waren meer gediend met bubbels voor hun plezierige en,grappige bijdrage aan het welslagen van Voyage des Emotions.Deze avond is maar weer eens gebleken dat er een geweldige band van vriendschap en vrolijkheid heerst bij de beide groepen en dat is Puur.