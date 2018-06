BS Atheneeke bezoekt verkeerparcours

Tongeren - Op maandag 4 juni stond er een mobiel verkeerspark naast het voetbalterrein van KVVV ’s Herenelderen-Tongeren, georganiseerd door de dienst ‘Mobiliteit en Routenetwerken’ en de ‘politieschool’.

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van BS Atheneeke kwamen op maandag massaal met de fiets naar school. Reden? Een bezoek aan het mobiel verkeerspark!

Ze vertrokken per fiets aan de school en werden begeleid door 2 agenten en 2 leerkrachten per groep. Efficiënt fietsen was dat! Bovendien was dit al een leerzame eerste kennismaking met het dagdagelijkse verkeer, maar dan op een veilige en overzichtelijke manier.

Aangekomen aan het park hebben de leerlingen zich volledig verdiept in de verkeersregels. Welke borden zijn er? Wat betekenen ze? Wie krijgt voorrang en wie moet voorrang verlenen?... Zoveel informatie en meer! Daarna was het tijd om even te oefenen. Verscheidene situaties werden gesimuleerd.

Ook de praktische proef tot slot mocht niet ontbreken... Iedereen is geslaagd! Dat wil zeggen, ook een veilige terugreis naar school.