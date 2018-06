Waarom een dochter van Harry en Meghan geen hertogin zal zijn

Neen, Meghan Markle is niet zwanger. Maar als zij en prins Harry binnenkort aan kinderen beginnen, zal niet elke baby een titel krijgen. EEn jongen wel, een meisje niet.

Prins Harry en Meghan Markle hebben op hun huwelijksdag een koninklijke titel cadeau gekregen van de Queen. Ze worden voortaan ook aangesproken als de hertog en de hertogin van Sussex, een titel die de koningin bewaarde voor haar kleinzoon en diens vrouw. Maar als prins Harry en Meghan aan gezinsuitbreiding beginnen, zullen hun kinderen niet automatisch dezelfde titels krijgen. Het is te zeggen: een zoontje wordt hertog, een dochter geen hertogin.

Mannelijke erfgenaam

De titel van hertog kan alleen geërfd worden door een mannelijke erfgenaam. Als de prins en Meghan Markle samen geen zoontjes krijgen, dan zal de titel na Harry gewoon ophouden te bestaan. Deze oude regel in het Verenigd Koninkrijk, kortweg primogenituur genaamd, heeft niet alleen een impact op de eventuele dochters van de prins en zijn vrouw, maar op alle vrouwen in adellijke kringen. In het verleden is zelfs gebleken dat dochters van royals, maar zonder titels, hun erfenis om die reden moesten afstaan aan verre mannelijke familieleden zoals neven.

Prinses Charlotte Foto: pn

Tijd voor verandering?

In Groot-Brittannië pleiten verschillende organisaties voor de rechten van dochters. In 2015 kwam het Parlement met een voorstel om deze wet te veranderen, maar tot op vandaag zijn er nog geen concrete aanpassingen gebeurd. In het verleden heeft het Britse koningshuis wel degelijk al een belangrijke verandering doorgevoerd, die in het voordeel speelt van prinses Charlotte. In 2013 werd de zogenaamde Kroonwet geüpdatet. Sindsdien bepaalt de geboortevolgorde de opvolging van de troon, niet het geslacht. Daarom is prinses Charlotte nog steeds vierde in lijn voor de troon en werd ze niet voorbijgestoken door haar kleine broer prins Louis.