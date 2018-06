Pelgrimstweedaagse van Gerhagen naar Scherpenheuvel en terug

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni mei werd voor de achtste keer een tweedaagse pelgrimstocht georganiseerd door de Federatie van Parochies Maasmechelen-Zuid in samenwerking met KWB Mechelen-aan-de-Maas. Aan deze tocht namen 30 “pelgrims” deel, veel ouwe getrouwen, maar ook weer enkele nieuwe gezichten.

Dit jaar stond de pelgrimstocht in het teken van de metafoor 'Maria van de Weg'. Na de pelgrimszegen werd de tocht vrijdag aangevat op de parking van het natuurgebied Gerhagen en liep via Molenstede en Zichem naar Scherpenheuvel. Bij momenten viel het water letterlijk met bakken uit de lucht waardoor idyllische wandelpaden werden herschapen in kolkende beekjes. De tocht werd afgewisseld met bezinnings- en stiltemomenten. Deze thema’s hiervan werden telkens gekoppeld aan eigentijdse getuigenissen en stiltemomenten. Bij aankomst in Scherpenheuvel kon de groep zich installeren in “de Pelgrim”.

De eerste pelgrimsdag werd afgesloten met een eucharistieviering in de prachtige basiliek van Scherpenheuvel. De volgende dag, na het ochtendgebed in de huiskapel van “de Pelgrim”, werd de tweede stapdag aangevat onder een gunstiger weergesternte. In de prachtig gerenoveerde “paardenstallen” van de Abdij van Averbode werd ’s middags de innerlijke mens versterkt met soep en lekkere belegde broodjes.

De achtste pelgrimstocht, wellicht de natste tot nu toe, eindigde aan het gezellige terras in de buurt van het Bosmuseum van het natuurgebied van Gerhagen. Na een “royale” tractatie, op kosten van KWB, als gezellige afsluiter, keerden de pelgrims “droog en tevreden” terug naar huis met Maria als steun voor de verdere “tocht van het leven”.