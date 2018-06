ROLAND GARROS. Goffin-killer mept er nu ook Djokovic uit

Of David Goffin er beter van zal slapen, valt te betwijfelen maar de Italiaan Cecchinato was nu ook een maatje te groot voor Novak Djokovic. Dominic Thiem droogde Alexander Zverev af en bereikte de halve finales van Roland Garros. De Amerikaanse Madison Keys knokte zich voorbij Putintseva, die gold als een verrassing in de kwartfinales bij de vrouwen. Ook nog bij de vrouwen kegelde Sloane Stephens Daria Kasatkina uit het toernooi.

Marco Cecchinato wipt nu ook Novak Djokovic

Marco Cecchinato (ATP 72) blijft imponeren in Parijs. De Italiaan klopte dinsdag in de kwartfinales de Serviër Novak Djokovic (ATP 22) en plaatst zich zo voor de halve finales van Roland Garros. De wedstrijd werd na drie uur en dertig minuten beslist in vier sets: 6-3, 7-6 (7/4), 1-6 en 7-6 (13/11). Vooral in de tie-break van de vierde set liep de spanning hoog op maar kon de Italiaan het uiteindelijk afmaken. Cecchinato treft om een plaats in de finale Dominic Thiem (ATP 8).

Dominic Thiem droogt Alexander Zverev af en bereikt halve finales

Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Oostenrijker klopte na een uur en 52 minuten overtuigend de Duitser Alexander Zverev (ATP 3) in drie sets: 6-4, 6-2 en 6-1. De Oostenrijker sneuvelde de voorbije twee edities telkens in de halve finales in Parijs. Vorig jaar was de Spanjaard Rafael Nadal te sterk, in 2016 Djokovic. Een halve finale is ook het beste resultaat van Thiem op Roland Garros.

Dominic Thiem. Foto: REUTERS

Amerikaanse Madison Keys voorbij Putintseva naar halve finales

Madison Keys (WTA 13) heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De 23-jarige Amerikaanse klopte in de kwartfinales de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 98) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. De wedstrijd nam een uur en 26 minuten in beslag. Keys neemt het voor een plek in de finale op tegen haar landgenote Sloane Stephens. Het beste resultaat van Keys in Parijs was tot dusver een achtste finale in 2016. De 23-jarige Putintseva haalde net als in 2016 de kwartfinales op Roland Garros. Toen werd ze uitgeschakeld door de Amerikaanse Serena Williams.

Madison Keys. Foto: AP

Sloane Stephens kegelt Daria Kasatkina uit het toernooi

De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Stephens klopte in de kwartfinales de Russin Daria Kasatkina (WTA 14) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde een uur en elf minuten. Stephens treft in de halve finales haar landgenote Madison Keys (WTA 13). De Amerikaanse rekende eerder op de dag af met de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 98) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. Het wordt het eerste duel tussen beide speelsters.

De 25-jarige Amerikaanse haalde nog nooit eerder de halve finales op Roland Garros. Haar beste prestatie in Parijs was tot dusver een achtste finale. De 21-jarige Kasatkina, die in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens uitschakelde, werd de voorbije twee jaar op Roland Garros telkens geklopt in de derde ronde. De Russin wordt gecoacht door de Belg Philippe Dehaes.