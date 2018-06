Sluitrappers hernieuwen vriendschap met RC Bocholt 77

Bocholt - Van 1 tot 3 juni bezochten de Sluistttrappers hun vrienden van wielerclub RC Bocholt 77 in hun partnerstad Duits Bocholt. De Sluistrappers en RC Bocholt 77 zijn al jaren met elkaar bevriend, maar het was al van 2014 geleden dat er de Belgen nog naar Duitsland waren gefietst.

146 kilometer, dat is de afstand die vijftien Sluistrappers op 1 juni aflegden van Belgisch naar Duits Bocholt. Eén Sluistrapper reed tien kilometer meer, maar dat deed hij dan in de volgwagen. -De rit richting Duitsland verliep voorspoedig, ondanks het regenweer. Tweemaal namen de fietsvrienden de veerboot: één keer over de Maas en één keer over de Rijn.

De heren waren onder de indruk van de ontvangst die hen te beurt viel in Duits Bocholt. Bij hun aankomst werden ze aan het Europa Haus welkom geheten door plaatsvervangend burgemeester Reiner Bones en jumelageverantwoordelijke Petra Taubach. Ook RC 77-voorzitter Frans Tielkens hoopte binnenkort weer genoeg Duitse fietsers te overtuigen om volgend jaar een tegenbezoek aan Belgisch Bocholt te kunnen brengen.

Op zaterdag - onder een stralende zon ditmaal - fietsten ze de vier-kastelen-route. Deze route van 100 kilometer was speciaal voor hen gemaakt door enkele leden van RC 77. “Indrukwekkend”, vertelt Michel Vandewaerde. “We mochten zelfs door een kasteel fietsen! En ook de prachtige natuur in de omgeving van Duits Bocholt is een echte aanrader!” Nadien lieten de Sluistrappers zich de Duitse pilsjes goed smaken.

De terugtocht op zondag ging via de Rijnbrug in Rees. Sluistrappers en RC Bocholt 77: een vriendschap om te koesteren.