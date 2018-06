De meisjeskampioenen van Hockeyclub Hasselt Stix

Hasselt - Nu het veldhockeyseizoen op zijn laatste benen loopt - er volgen nog enkele tornooien - worden de kampioenen bij Hockeyclub Hasselt Stix in de bloemetjes gezet.

Hasselt Stix, één van de jongere Belgische hockeyclubs, met 450 leden en 28 teams is niet weinig trots over de behaalde resultaten in het voorbije veldhockeyseizoen. Niet minder dan 7 ploegen speelden kampioen in VHL, de Vlaamse Hockeyliga, waarvan 4 meisjesploegen. Proficiat ook aan de andere teams die dit jaar niet de eerste plaats behaalden. Zonder uitzondering stonden ze enthousiast op het veld en lieten vaak mooi hockey zien. Dank en proficiat ook aan de trainers, de managers, de coaches en de scheidsrechters.

De meisjes van U11-1 gingen op het einde van de winterstop vol goede moed van start in een combinatieteam van U10 en U11. Aanvankelijk was het nog even wennen aan nieuwe medespeelsters en andere veldbezetting, maar gaandeweg kwamen ze onder stoom en werd er duchtig gescoord. Onder leiding van trainer Jan Bastianen werden alle wedstrijden n gewonnen: 7 goals tegen en 41 vóór. Een superprestatie in de VHL2, wat laat veronderstellen dat ze hun plaats waard zijn in de VHL1.

U11Girls2 met Philippe L’heureux als trainer, behaalde evenzeer de eindoverwinning. Met heel veel hockeyplezier, maar ook een voorbeeldige inzet, zetten ze heel wat ploegen aan de kant. Wat een team!

De U12Girls1 zijn de volgende in de rij. Een fijne groep op en naast het veld, wat mede aan de basis lag van hun succes. Deze meisjes wonnen 8 van de 9 wedstrijden en hadden een doelpuntensaldo van 58. 70 keer hebben ze gescoord en maar 12 doelpunten binnen gelaten. Proficiat Dirk Timmermans en Philippe L’heureux voor een sterk onderbouwde ploegprestatie. .

De meisjes van U14-1 tenslotte kregen hun training en leiding van Els Deprez en Geert Reynders. Met een superinzet en veel discipline werden ze kampioen in hun reeks. De toekomst ziet er goed uit voor Hasselt Stix.