Vlaamse scholier die wapen voor schietpartij bestelde vrijgelaten: “Het was maar een flauwe grap”

De minderjarige die afgelopen donderdag een wapen probeerde te bestellen bij een Amerikaans bedrijf maar werd onderschept door de FBI, is opgepakt en voorgeleid voor de jeugdrechter. Volgens de advocaat van de scholier uit Dendermonde ging het om een flauwe grap: “Hij is erg geschrokken en beseft nu pas de verstrekkende gevolgen.” Intussen zou de jongen vrijgelaten zijn onder voorwaarden.

Afgelopen donderdag, op 31 mei, ontving een Amerikaans bedrijf een verontrustend chatbericht: een minderjarige probeerde een wapen te bestellen. “Ik zoek een toestel om zo veel mogelijk slachtoffers te maken”, klonk het. Hij specificeerde zijn plan en had over een ‘school shooting’. Speurders van de Amerikaanse FBI konden het bericht razendsnel onderscheppen en lichtten de Belgische politie en veiligheidsdiensten in. Die stelden meteen alles in het werk om de verzender van het bericht te kunnen opsporen, het bleek om een scholier uit Dendermonde te gaan.

Jeugdrechter

De jongen, die snel geïdentificeerd kon worden, werd opgespoord via het gebruikte IP-adres. Hij werd maandag opgepakt en verhoord. In zijn verhoor gaf hij te kennen dat hij helemaal geen kwaadwillige intenties had en de consequenties van zijn handelingen niet had ingeschat. Hij werd gisteren op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de Jeugdrechter in Dendermonde.

De scholier is ondertussen terug vrijgelaten, maar de jeugdrechter heeft de minderjarige wel een aantal maatregelen opgelegd. “Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten konden we deze zaak snel oplossen”, besluit het parket.

“Misplaatste grap”

De advocaat van de scholier reageerde ondertussen op de feiten: “Hij heeft een misplaatste grap uitgehaald en beseft het. Mijn cliënt was wat aan het freewheelen op de computer in de school. Hij zat in een Amerikaanse chatbox en liet daar het woord ‘school shooting’ vallen. De FBI onderschepte dat bericht en de rest kennen we. Mijn cliënt is voor de jeugdrechter gebracht die hem vrijliet maar ook een aantal voorwaarden oplegde”.

Ook de advocaat benadrukt dat de jongen geen slechte bedoelingen heeft. “De jongen is erg geschrokken”, klinkt het. “Hij beseft dat zijn flauwe grap verstrekkende gevolgen heeft. Maar kwade bedoelingen had hij niet, zijn gedrag was tot nog toe onbesproken. Net zoals zijn ouders ook onbesproken mensen zijn.”

Alerte FBI

Dat de speurders van de FBI het bericht van de jongen vrijwel meteen konden onderscheppen, heeft vermoedelijk veel te maken met het aantal ‘school shootings’ in Amerika. De alertheid is hoog, net als het aantal schietpartijen in het land: dit jaar was er gemiddeld meer dan één ‘shooting’ per week. Het deed de discussie rond het wapenbeleid in de VS dan ook al verschillende keren hoog oplaaien.