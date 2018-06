Valt de blok te combineren met het WK? Universiteiten vinden van wel: “Prima manier om te ontspannen”

Met het WK voor de deur staan voetbalminnende studenten voor een moeilijke keuze: blokken of supporteren voor de Rode Duivels. Het wordt een zware opdracht om geconcentreerd te blijven tijdens de vele wedstrijden. Toch is een combinatie van beide mogelijk volgens de universiteiten.

In België werd nog geen wetenschappelijk verband aangetoond tussen een WK en zwakkere examenresultaten. Toch circuleerde in 2002 een percentage van de Universiteit Antwerpen dat aantoonde dat de slaagkansen zo’n tien procent lager zouden liggen in de jaren dat er een WK is. Maar dat percentage moet genuanceerd worden. “Dat percentage gaat namelijk over de slaagkansen aan het einde van de vorige eeuw. Wiskundige en toenmalig rector Alain Verschoren maakte de vergelijking tussen jaren zonder en met WK’s van 1982 tot en met 1998. Echt actueel zijn die cijfers dus niet meer”, zegt woordvoerder Peter De Meyer van de UAntwerpen. “Bovendien was het vooral een rekensom voor de aardigheid dan een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Er is zelfs geen schriftelijke neerslag van bewaard gebleven.”

“Prima manier om te ontspannen”

Ook aan de UGent is er nog geen wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de examenresultaten tijdens een wereldkampioenschap. Toch weten ze daar dat er geen significante verschillen zijn tussen de jaren met en zonder een WK. “Onze studentenadministratie heeft vrij recent de cijfers vergeleken en heeft geen effect gemerkt met de jaren waarin er een WK is. Maar echt wetenschappelijk was dat onderzoek niet”, zegt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de UGent. “Er zijn geen grote verschillen omdat er elk jaar wel iets is. Om de twee jaar vindt het EK of WK plaats, maar elk jaar is het ook Roland Garros. De voetbalgekte is natuurlijk veel groter dan de tennisgekte, maar echte sportliefhebbers moeten elk jaar hun examens combineren met een groot sportevenement.”

Hoewel een WK de slaagkansen van studenten niet noodzakelijk hoeft te hypothekeren, zullen de universiteiten hun studenten wel wat vaker wijzen op het belang van een goede planning. Want daar staat of valt namelijk alles mee. “Onze studiebegeleiding en studentenpsychologen zullen wel regelmatig zeggen dat de wedstrijden perfect in te plannen zijn”, zegt Lenoir. “Een match bekijken is bovendien een prima manier om te ontspannen. Je kan even met je vrienden op café gaan of alleen kijken op kot. Maar zorg er wel voor dat je nadien opnieuw achter je boeken kruipt. Je moet een goed evenwicht vinden tussen de blok en je ontspanning. Maar dat is altijd zo, al is het WK natuurlijk wel een externe factor die het exacte uur van je ontspanning bepaalt.”

“Als de Rode Duivels ver geraken, lost het probleem zich vanzelf op”

De UAntwerpen zal dan weer vooral via de sociale media haar studenten proberen te begeleiden tijdens het WK. Ook volgens De Meyer is een planning van cruciaal belang. “Wie zijn blokperiodes goed plant, kan zeker tijd vrijmaken om naar de wedstrijden van de Rode Duivels te kijken. Uitgebreid feesten na de match zal er voor de studenten allicht niet inzitten, toch niet in de eerste ronde. Als de Rode Duivels ver geraken, lost het probleem zich vanzelf op, want dan zijn de examens al voorbij.”