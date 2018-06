Beringen - De Hasseltse strafrechter heeft drie Beringenaren en een jongeman uit Ganshoren veroordeeld tot werkstraffen van 120 u voor de aankoop, invoer en uitgave van vals geld. In maart 2016 hadden ze het op de kop getikt in Almere in Nederland.

De prijs bedroeg 50 euro per 200 euro vals geld. Het ging om een onbekend aantal biljetten. De beklaagden van 20 tot 22 jaar liepen in die periode in West-Limburg meermaals tegen de lamp in onder meer ...