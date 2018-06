Gek of geniaal? Slippers met een heuptasje nu al uitverkocht

Een paar slippers met een zakje waar je nauwelijks wat kleingeld in krijgt. Het lijkt te gek om waar te zijn, maar op sociale media zijn deze slippers van Nike een hit.

Sportmerk Nike brengt voor de zomer een versie met ‘fanny pack’ (of ‘heuptasje’) uit van zijn klassieke Benassi slipper. In plaats van het plastic bovenstuk zit er een zakje, waar je met wat goede wil een sleutel, een bankkaart of wat geld in kwijt kan. De slipper komt in drie kleurencombinaties: Black (zwart met grijs), Green Strik (groen met lichtblauw) en ‘Hyper Punch’ (zwart met roze) en kost 50 dollar (42 euro).

De slippers gingen meteen rond op sociale media, waar ze zowel op ongeloof als applaus onthaald werden. Omdat de eerste foto’s via een obscure Japanse blog verspreid werden, twijfelden sommigen zelfs of de slippers wel echt bestonden. Wel dus:

Helaas voor de fans: de slippers waren op minder dan 24 uur volledig uitverkocht. Op eBay vind je wel nog exemplaren, maar daar betaal je al het dubbele van de prijs. Nike liet ondertussen via Twitter weten dat er niet meteen plannen zijn om een nieuwe lading in te slaan, maar raadt aan de website in de gaten te houden voor verdere updates.