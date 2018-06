Samana Neeroeteren bezoekt Mariapark in Lommel-Werkplaatsen

Neeroeteren

Maaseik - Op 24 mei, een mooie zonnige dag, vertrokken we met een bus van ‘Kroon Reizen’ richting Lommel.

We werden onthaald door Koen en Elly en kregen koffie met vlaai. Koen en Elly vormen het muzikale duo 'GeBaK'. Daarna gingen we in groep naar de kerk voor de Mariahulde. Deze werd opgeluisterd door Koen en Elly.

Na de Mariahulde was er gelegenheid voor een bezoek aan de Grot, waar we een kaarsje konden laten branden en een korte wandeling konden maken.

Om 16 uur was er in de kerk een muzikaal optreden van Koen. Hij bracht o.a. Marialiedjes, ook aan de vaders werd gedacht, liedjes die we konden meezingen.

Daarna werden we terug in de zaal verwacht voor een verzorgde, lekkere warme maaltijd met een ijsje. Dank aan alle vrijwilligers die voor ons klaar stonden.

Rond 18 uur stond de buschauffeur ons op te wachten om ons terug naar huis te brengen van een mooie bedevaartdag.