Gaat Kanye West sociale woningen bouwen?

Rapper en modeontwerper Kanye West slaat met zijn label Yeezy een nieuwe weg in. De ‘Gold Digger’-ster laat zijn creativiteit tegenwoordig ook los op architecturale projecten. En het lijkt erop dat de man sociale woningen zal bouwen met een moderne toets.

Kanye West is druk aan het ondernemen. Sinds kort heeft zijn Yeezy er een vertakking bij, Yeezy Home. Daarmee wil de artiest zijn talenten als interieurvormgever ontwikkelen. Begin mei zocht hij nog naar architecten voor toekomstige projecten. “We lanceren een architecturale afdeling, die Yeezy Home zal heten. We zoeken hiervoor architecten en industriële designers die de wereld willen verbeteren”, stond er toen te lezen.

