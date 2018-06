“Gooi telefoon van Travel Club Express meteen neer en betaal hun factuur niet”

Als je telefoon krijgt van Travel Club Express met een aanbieding voor een goedkope reisformule: niet op ingaan en geen infopakket laten opsturen. “En wanneer de deurwaarder een aanmaning stuurt voor een openstaande Travel Club Express-factuur, zeker niet betalen”, zegt Sven Pichal vandaag in De Inspecteur op Radio 2.

“Travel Club Express” is een schimmig Nederlands bedrijf. Het tracht middels televerkopers Vlaamse leden te werven voor hun club die goedkope reisformules aanbiedt. Die televerkopers ratelen aan een rotvaart de voordelen van de club af”, zegt Sven Pichal. “Op het einde stellen ze voor jou een infopakket op te sturen. En dan begint de ellende.”

220,38 euro betalen

In De Inspecteur getuigde Anita, een van de gedupeerden van Travel Club Express: “Ze belden me op en vertelden wat ze voor mij konden doen wanneer ik een reis boekte en dat ze me een goedkopere reis konden aanbieden. Ze zouden me info opsturen.”

Anita kreeg het pakket thuis. Maar verder niets. Geen factuur of vraag tot betaling. Kort nadien viel een brief van een deurwaarder in de bus: of Anita een openstaande factuur van 220,38 euro aan Travel Club Express wilde betalen. Anita is lang niet de enige die zo’n Travel Club Express-betalingsaanmaning kreeg.

Sven Pichal legde het verhaal voor aan het Europees Centrum van de Consument. Dat is formeel: “Hier is geen geldige telefonische verkoop afgesloten. Dus moet je geen factuur betalen. Je kan per mail of met een aantekende brief die aanmaning contesteren. Daarmee is de kous af.”

“Controle niet onze taak”

Toch vreemd dat een deurwaarder dan een betalingsaanmaning stuurt. Sven Pichal contacteerde het bureau van de deurwaarder. Dat zegt dat het niet zijn taak is na te gaan of de facturen terecht zijn aangeboden. “Travel Club Express heeft een geldig btw-nummer en vragen ons een rechtsgeldige niet betaalde factuur te innen. Dat doen wij. Voor ons houdt het daar op. Op onze brief zetten we wel duidelijk hoe je de aanmaning kan contesteren.”

Dat is toch wat kort door de bocht. Snel nazicht leert dat Travel Club Express op de grijze lijst van de Economische Inspectie staat. Dat is een lijst met dubieuze televerkopers.

Ook de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders vindt die redenering van haar lid wat kort door de bocht, zegt Sven Pichal nog. “Ze vragen de betrokkenen om een klacht in te dienen tegen de deurwaarder.”

Dit is de grijze lijst van de Economische Inspectie.

Geen reactie

Sinds vorige week gaat Travel Club Express de confrontatie aan met De Inspecteur. Niet rechtstreeks maar via twitter. Ze zeggen dat het radioprogramma hen beschadigt. “Ik heb al geprobeerd hen rechtstreeks te contacteren, maar voorlopig zonder succes”, zegt Sven Pichal, alias De Inspecteur.

Ook wij vroegen Travel Club Express telefonisch om een reactie, maar werden verzocht een mail te sturen. Voorlopig hebben wij nog geen antwoord ontvangen.